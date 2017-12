Rückenschwimmer Christian Diener hat bei der Kurzbahn-EM die angestrebte Medaille klar verpasst. Der Potsdamer schlug am Mittwoch über 200 Meter nach 1:53,41 Minuten an und war damit fast vier Sekunden langsamer als im Vorlauf. Beim Start sei allerdings die Rückenstarthilfe aus der Verankerung gerissen, sagte ein Sprecher des Deutschen Schwimm-Verbands. Der Verband habe daraufhin Protest eingelegt.



Der Titel ging an den 17-jährigen Russen Kliment Kolesnikow. In 1:48,02 Minuten entthronte er Titelverteidiger Radoslaw Kawecki aus Polen, der 0,44 Sekunden langsamer war. Kawecki war bei Welt- und Europameisterschaften auf der Kurzbahn seit seinem Sieg 2011 auf dieser Strecke ungeschlagen.