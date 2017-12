Bild: Camera4 / Top Sportmarketing

Das Sportjahr 2017 war reich an Erfolgen. Am Samstagabend wurden diejenigen festlich geehrt, die dazu beigetragen haben. In Berlin zeigte die Grande Dame des Eisschnelllaufens, dass sie noch lange nicht zum alten Eisen gehört. Und Brandenburg? Ist Kanuland.



Schöne Traditionen wollen gepflegt werden. So auch die, am Jahresende die besten Sportler und Sportlerinnen zu küren. Und so kamen im Berliner Hotel Estrel und in der Potsdamer Metropolis-Halle die besten Sportler der Region zusammen, um den krönenden Abschluss eines von Rekorden, Titeln und Medaillen gespickten Jahres zu feiern.

Berlins Sportler des Jahres: Patrick Hausding

Hinter Patrick Hausding liegt ein gelungenes Jahr. Vor allem bei den Weltmeisterschaften in Budapest drehte Deutschlands bester Wasserspringer auf. Einer Bronzemedaille im Synchronwettbewerb folgte Silber im Einzel vom 3-Meter-Brett. Der Lohn: Nach 2010 ist der 28-Jährige ein zweites Mal von Publikum und Sportjournalisten zum besten Sportler seiner Heimatstadt gewählt worden. 2. Lukas Dauer (Turnen) 3. Robert Harting (Leichtathletik)



Berlins Sportlerin des Jahres: Claudia Pechstein

Claudia Pechstein macht es wie einst ein VW Käfer: Sie läuft und läuft und läuft - und ist fest entschlossen, bei den Olympischen Spielen im Februar in Pyeongchang zu glänzen. Selbst eine Teilnahme in Peking 2020 will Pechstein nicht ausschließen. Dass sie noch immer in Topform ist, bewies Pechstein eindrücklich vor wenigen Wochen mit ihrem Weltcupsieg in Stavanger, der sie mit 45 Jahren zur ältesten Weltcupsiegerin der Eisschnelllaufgeschichte machte. 2. Duygu Bugur (Karate) 3. Lisa Unruh (Bogenschießen)



Berlins Trainer/Manager des Jahres: Bob Hanning

Die Füchse ohne Bob Hanning? Unvorstellbar. Seit der gebürtige Essener die Füchse 2005 in der 2. Bundesliga übernommen hatte, geht es mit dem Handball in Berlin steil bergauf. Mittlerweile ist die Mannschaft in der Spitzengruppe der Bundesliga etabliert, Stammgast im Europapokal und regelmäßig bei der Klubweltmeisterschaft in Katar am Start. Im Vorjahr noch Zweiter hinter Hertha BSC-Coach Pal Dardai, gebührt dem Füchse-Macher erstmals seit 2008 wieder der Spitzenplatz. 2. Kaweh Niroomand (BR Volleys) 3. Pal Dardai (Hertha BSC)



Berlins Mannschaft des Jahres: BR Volleys

Berlins Mannschaft des Jahres hat ihren Titel verteidigt. Zu Recht, immerhin holten sie ihre inzwischen achte Meisterschaft und setzten mit der Teilnahme am Final Four der Champions League auch international ein deutliches Zeichen. Ihren Preis persönlich in Empfang nehmen konnten die Volleys leider nicht. Zeitgleich stand ihr Bundesligaspiel bei den Netzhoppers Königs Wusterhausen auf dem Plan. 2. 1. FC Union Berlin 3. Füchse Berlin



Bild: NTB scanpix Seit gut 25 Jahren gehört Claudia Pechstein zur Weltspitze im Eisschnelllauf. In ihrer langen Karriere hat die 45-Jährige neun olympische Medaillen errungen, davon fünf goldene.

Bild: dpa/Jörg Carstensen Und damit soll noch nicht Schluss sein: Im kommenden Februar will die Berlinerin in Pyeongchang an ihren siebten olympischen Winterspielen teilnehmen. Die nationale Norm dafür hat sie bereits geknackt. Und Pechstein will nicht einfach nur an den Spielen teilnehmen – Edelmetall heißt ihr erklärtes Ziel.

Bild: imago/Gong Bing In diesem Jahr ist für Patrick Hausding eine Ära zu Ende gegangen: Partner Sacha Klein beendete seine Karriere. Zehn Jahre lang sammelten die beiden Wasserspringer fleißig Medaillen bei Olympia sowie Welt- und Europameisterschaften.

Bild: imago/Ding Xu Bei ihrer letzten gemeinsamen WM in Budapest holten Patrick Hausding und Sascha Klein noch einmal Bronze vom 10-Meter-Turm. Hausding aber blickt nach vorn: Bis Olympia 2020 in Tokio will der Berliner weiterspringen.

Bild: imago/Sebastian Wells Zum achten Mal sind die BR Volleys in diesem Jahr deutscher Meister geworden. In dieser Saison läuft es noch nicht so rund: In die Champions League sind die Volleys mit einer Niederlage gestartet, im Pokal scheiterten die Berliner überraschend im Viertelfinale - und in der Bundesliga kamen sie erst am Abend der Sportlerehrung zum ersten Auswärtssieg.

Bild: imago/Annegret Hilse Der Manager der Füchse Berlin hat seine Handballer von der zweiten Bundesliga bis in die internationale Spitze begleitet. Seit 2005 ist der gebürtige Essener Geschäftsführer des Berliner Handball-Bundesligisten. Gleich im ersten Jahr gelang ihm mit dem damaligen Zweitligisten der Aufstieg in die erste Bundesliga.

Bild: imago/Camera 4 Seitdem haben sich die Füchse in der nationalen Handball-Spitze etabliert und gewannen 2014 den DHB-Pokal. Auch auf internationaler Ebene sorgten die Füchse Berlin unter Hanning für Furore. 2015 ging der EHF Europa-Pokal nach Berlin und im selben Jahr ließen sie sich erstmals zum Vereins-Weltmeister küren. Ein besonderes Anliegen Hannings ist die Nachwuchsarbeit. In Berlin trainiert er die A-Jugend der Füchse.

Bild: imago/Lars Müller Bereits zum fünften Mal ist Sebastian Brendel in diesem Jahr zum Brandenburger "Sportler des Jahres" gekürt worden. Sein beeindruckender Schlussspurt hat den Kanuten schon oft ganz nach vorn gebracht: Drei olympische Goldmedaillen, acht WM-und ein Dutzend EM-Titel hat er im Canadier bislang gesammelt.

Bild: imago/Aleksandar Djorovic Zuletzt gelang dem 29-Jährigen bei der Kanu-WM im tschechischen Racice der Hattrick: Zum dritten Mal in Folge holte er im Canadier-Einer über die 1.000-Meter-Strecke die Goldmedaille. Diese Leistung war in der fast 80-jährigen WM-Geschichte bislang nur dem Neubrandenburger Andreas Dittmer (2001 bis 2005) und der lettischen Legende Ivan Klementiev gelungen.

Bild: imago/Matthias Koch Wie schon im Vorjahr ist Franziska Weber auch 2017 zur Brandenburger Sportlerin des Jahres gewählt worden. Seit 2009 ist die Potsdamerin eine verlässliche Größe im Kanurennsport. Gleich bei ihren ersten Weltmeisterschaften gewann sie eine Medaille – und seitdem kamen in beinahe jedem Jahr neue WM-Medaillen hinzu. Auch bei Olympia war Weber mit insgesamt vier Medaillen sehr erfolgreich.

Bild: imago/Sven Simon In diesem Jahr trug Weber mit zwei Silbermedailen im Kajak-Vierer und im Kajak-Zweier dazu bei, dass Deutschland bei der Weltmeisterschaft in Racice die Nationenwertung gewann. Sie selber freute sich darüber auf Facebook: "Eine Saison mit Höhen und Tiefen liegt hinter mir und hat mit der Weltmeisterschaft einen tollen Abschluss gefunden."

Bild: imago/Lars Müller Gleich drei Brandenburger Kanuten sitzen im deutschen Vierer-Canadier: Sebastian Brendel, Stefan Kiraj und Jan Vandrey holten gemeinsam mit dem Berliner Robin Scheibner in diesem Sommer bei der WM im tschechischen Racice Gold über die 1.000-Meter-Distanz. | Zurück zum Artikel | Weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen























Brandenburgs Sportler des Jahres: Sebastian Brendel

Für Sebastian Brendel ist der jährliche Termin in der Potsdamer Metropolis-Halle schon ein Stück Routine. Schließlich nahm der Ausnahmekanute die Auszeichnung bereits 2012, 2014, 2015 sowie 2016 entgegen und machte auch in der diesjährigen Saison eine gute Figur. Drei Titel bei den Welttitelkämpfen in Racice und zwei bei den kontinentalen Meisterschaften in Plovdiv sammelte der Bundespolizist im nacholympischen Sommer ein.

Brandenburgs Sportlerin des Jahres: Franziska Weber

Eine gewisse Feiererfahrung ist auch Franziska Weber nicht abzusprechen. Mit der diesjährigen Wahl zu Brandenburgs Sportlerin des Jahres hat die Potsdamerin das halbe Dutzend vollgemacht. Ihre Bilanz 2017: zwei Silbermedaillen bei den Weltmeisterschaften und der EM-Titel im C2 mit Tina Dietze

Brandenburgs Mannschaft des Jahres: Vierer-Canadier

Brandenburg ist Kanuland. Kein Wunder, dass gleich elf Mitglieder des KC Potsdam im deutschen Aufgebot für die Weltmeisterschaften in Racice standen. Einer der Höhepunkte der Titelkämpfe war der Auftritt des aus Sebastian Brendel, Jan Vandrey, Stefan Kiraj und dem Berliner Conrad Scheibner bestehenden Vierer-Canadiers, der sich einem spannenden Rennen den Titel sicherte.



