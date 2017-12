Die "Sportler des Jahres 2017" werden am Samstagabend in Berlin und Brandenburg geehrt.

Auf einer festlichen Gala in der Berliner Estrel Convention Hall wird verkündet, welche der Sportlerinnen und Sportler, Mannschaften sowie Trainer oder Manager die Champions des zu Ende gehenden Jahres sind. Neben der Publikumswahl hat wie im Vorjahr eine Expertenjury entschieden.

Das Sportjahr 2017 hatte es in sich: Hertha stürmte in die Europa League, die Füchse sogar zum dritten Mal ins Weltpokalfinale. Max Kepler sorgte in der Nordamerikanischen Baseballliga MLB für Furore und Martin Sauer gewann als Steuermann des Ruder-Achters alles, was es zu gewinnen gab. Bei den Damen stehen unter anderem Vorjahressiegerin Lisa Unruh (Bogenschießen), Fünfkämpferin Lena Schöneborn oder Eisschnelllauf-Rekord-Olympionikin Claudia Pechstein zur Wahl.