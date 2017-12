Der SV Babelsberg 03 und das Oberlinhaus tun es dem 1. FC Union Berlin gleich und werden in gemeinsamer Kooperation ein Weihnachtssingen im Karl-Liebknecht Stadion veranstalten. Das Weihnachtssingen wird zusammen mit einem Weihnachtsmarkt am Freitag, 22. Dezember, in der Heimspielstätte des SV Babelsberg 03, dem Karl-Liebknecht-Stadion, stattfinden.

Das Weihnachtssingen findet unter der professionellen Regie des Oberlinhauses

statt und soll ein emotionaler Höhepunkt zum Ende des Jahres werden. Teile des Stadions werden durch 1.000 Kerzen festlich erleuchtet und ein 30-köpfiger Chor wird vom Rasen des Stadions aus den Gesang begleiten. Gesungen werden bekannte Weihnachtslieder wie "Alle Jahre wieder", "O Tannenbaum" oder "Ihr Kinderlein kommet".