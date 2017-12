Wimpelübergabe Tasmania Berlin und Mönchengladbach 1966 | Bild: Imago/Otto

1. FC Köln könnte Negativrekord knacken - Tasmania Berlin will schlechteste Mannschaft aller Zeiten bleiben

15.12.17 | 19:23 Uhr

In der Hinrunde der Bundesligasaison 1965/66 kam Tasmania Berlin nur auf vier Punkte. In der aktuellen Spielzeit hat der 1.FC Köln drei Punkte auf dem Zettel. Bei einer Niederlage am Wochenende gegen Wolfsburg wäre der Hinrundenrekord geknackt, zum Unmut von Tasmania. Von Max Zobel

Die einjährige Bundesliga-Historie von Tasmania Berlin 1965/66 stand schon vor Saisonbeginn unter einem schlechten Stern. Als Tabellendritter der "Westberliner Vertragsliga" stieg die Mannschaft nur in die Bundesliga auf, weil Hertha BSC aufgrund von Unregelmäßigkeiten im Haushalt die Lizenz entzogen wurde - und der zweitplatzierte SV Spandau dankend ablehnte. Der Aufstieg Tasmanias ins Oberhaus der Bundesrepublik stand ab dem 31. Juli 1965 fest. Das Problem: Zu diesem Zeitpunkt waren die Spieler in den Sommerferien. Der Verein versuchte deshalb mit Blick auf den Saisonbeginn im August über das Radio die Spieler zu erreichen, um sie früher als geplant aus dem Urlaub zu holen.

Ein Jahr der Negativrekorde

Nach der kurzen Vorbereitung starteten die Berliner in die erste und einzige Bundesliga-Saison ihrer Geschichte. Es wurde keine gute. Ganz im Gegenteil: Tasmania stellte in dieser Spielzeit einige Negativrekorde für die Ewigkeit auf: letzter Platz in der ewigen Bundesligatabelle, die wenigsten Punkte und Tore in einer Saison, die einzige Bundesligamannschaft ohne Auswärtssieg, die längste Serie ohne Sieg (31 Spiele), die höchste Heimniederlage (0:9 gegen den MSV Duisburg) und das Bundesligaspiel mit den wenigsten Zuschauern (827 gegen Borussia Mönchengladbach).

Auch eine Negativserie erhöht die Aufmerksamkeit

Für die Spieler, den Verein und die wenigen Zuschauer bei Heimspielen von Tasmania Berlin war diese Entwicklung frustrierend. Woche für Woche kamen weniger Fans zu den Spielen, und auch die Leistungen besserten sich nicht. Der Kapitän der damals krisengebeutelten Mannschaft war Hans-Günter "Atze" Becker. Über die vielen Niederlagen sagte er dem rbb: "Es gibt für einen Sportler nichts Schlimmeres, als keine Anerkennung zu finden. Aber es war berechtigt, dass die Zuschauer immer weniger wurden, denn unsere Leistung war nicht so gut, dass wir mit den etablierten Vereinen mithalten konnten." So endete die Saison auf dem letzten Tabellenplatz und der Abstieg stand fest.

Kapitän Hans-Günter "Atze" Becker führt seine Mannschaft aufs Feld (Imago/Otto)

Heute sieht es der Tasmania-Kapitän positiv

Die Aufmerksamkeit, die diese Negativsaison bis heute nach sich zieht, ist Hans-Günter Becker mittlerweile aber gar nicht unrecht. Er genießt es alle Jahre wieder, ein gefragter Mann zu sein, wenn es um die schlechteste Bundesligamannschaft aller Zeiten geht. "Dass immer noch über Tasmania Berlin gesprochen wird, macht uns schon ein bisschen stolz. Aus welchen Gründen auch immer", sagt er heute.

Der Rekord wackelt

Ein Negativrekord ist jetzt allerdings ernsthaft in Gefahr. Denn der 1. FC Köln konnte bis zum letzten Spieltag der Hinrunde drei Punkte einfahren. Sollte der FC am Samstag gegen den VfL Wolfsburg verlieren, so wäre Tasmanias Rekord geknackt und das Interesse an den Berlinern und an Hans-Günter "Atze" Becker würde sicherlich ein wenig schwinden. Zumindest bis es darum geht, weitere Bestmarken zu brechen. "Ich denke, dass der 1. FC Köln sich stabilisieren und uns punktemäßig überholen wird. Dafür wäre ich nicht undankbar. Ich werde dem FC die Daumen drücken", so der ehemalige Tasmania-Kapitän Becker. Am kommenden Samstag um 17.15 Uhr entscheidet sich zunächst einmal, ob sich Tasmania Berlin weiterhin als schlechteste Mannschaft der Hinrunde bezeichnen darf. Die Kölner und Hans-Günter Becker würden sich freuen.

Sendung: rbb aktuell ,15.12.2017, 21.45 Uhr