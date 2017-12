Für einen Moment scheint es, als sei der Geist von Jens Keller noch an der Alten Försterei. Vor dem Presseraum im Inneren des Stadions wartet der neue Coach des 1. FC Union, André Hofschneider - bereit für seine erste Pressekonferenz vor den Berliner Journalisten. Drinnen offenbart die große Monitorwand, vor der sich der 47-Jährige gleich positionieren soll, einige Mängel. Immer wieder ploppt der Name des Anfang der Woche frisch entlassenen Jens Keller auf. Irgendwie bezeichnend.

Denn auch, wenn die Spieler und der neue Trainer zwangsläufig nach vorne schauen und sich auf das wichtige Heimspiel gegen Dresden fokussieren – die Personalie Keller dürfte noch einige Zeit bei den Eisernen herumgeistern. Sei es nur beim Blick auf die sportliche Bilanz. Der Ex-Trainer übergibt Union an den neuen Mann an der Seitenlinie auf Platz vier der Zweiten Liga, mit Tuchfühlung zur Tabellenspitze. "Mit Druck habe ich noch nie ein großes Problem gehabt", sagt André Hofschneider. "Diese Situation ist so gekommen und man muss damit irgendwo professionell umgehen. Wir sind nicht in einem Wunschkonzert."

Für Hofschneider ist es die zweite Amtszeit als Coach der Köpenicker – von März bis Ende Mai 2016 hat er erfolgreich den Interimstrainer gegeben, als Nachfolger des damals an Burn-Out erkrankten Sascha Lewandowski. Jetzt, anderthalb Jahre später, tritt der gebürtige Berliner also wieder an. Dieses Mal mit der A-Lizenz im Gepäck. "Ich habe natürlich gesagt: Ich habe ab jetzt eine andere Lizenzmarke, also bitte siezen", berichtet er von dem ersten Aufeinandertreffen mit dem Profikader und lacht.