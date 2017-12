Die Berliner hatten am Sonntag in Bochum 1:2 verloren und holten aus den jüngsten drei Spielen nur einen Punkt. "Unser Vertrauen darin, in der bestehenden Konstellation Konstanz in unsere sportlichen Leistungen zu bekommen, ist nicht mehr gegeben. Wir haben uns deshalb entschieden, unverzüglich zu handeln. Vor uns liegen zwei enorm wichtige Spiele, die wir erfolgreich bestreiten wollen", sagte Munack.

Jens Keller zeigte sich in einer ersten Reaktion "geschockt", wie ihn das Portal ran.de zitiert.