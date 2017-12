Bild: imago/Bernd König

Die Winterpause als Hoffnung für Union Berlin - "Es ist noch nichts verloren"

16.12.17 | 21:11 Uhr

Fußballerisch läuft es aktuell nicht rund in Köpenick. Nach der überraschenden Entlassung von Trainer Jens Keller wirkt die Mannschaft weiterhin verunsichert. Sein Nachfolger André Hofschneider muss in der Winterpause einige Baustellen bearbeiten. Von Jakob Rüger und Uri Zahavi

An ihrem letzten Arbeitstag vor Weihnachten lud Union Berlin noch einmal zum Pressegespräch. Ob Trainer André Hofschneider ruhige und besinnliche Festtage haben werde, wollten die Journalisten wissen: "Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Und nicht von Stimmung oder Ergebnis abhängig machen. Davon kann auch jeder Gebrauch machen", antwortete Hofschneider trocken. Zu feiern gibt es für Trainer und Mannschaft aktuell nichts. Die überraschende Entlassung von Jens Keller hat ergebnistechnisch keine Wirkung gezeigt. Unter seinem Nachfolger Hofschneider wurden die beiden letzten Heimspiele verloren. Die Niederlage gegen Ingolstadt nach abermaliger Führung tat verdammt weh. Vor allem, weil es gute Ansätze mit schnellem Spielaufbau und kreativen Ideen zu sehen gab. Doch wieder unterlagen die Eisernen nach einer Führung. "Ist doch klar, dass sich die Situation für mich am Anfang nicht leicht dargestellt hat", so Hofschneider. Zu glauben, dass man nach drei oder zehn Tagen bereits Einfluss auf Dinge nehmen könne, sei illusorisch, sagte er. "Aber natürlich trage ich die Verantwortung." Die Frage, die sich die Union-Bosse um Präsident Dirk Zingler gefallen lassen müssen, ist die, warum sie die Mannschaft mit dem überraschenden Trainerwechsel so verunsichert hatten.



Es fehlt an Spielern, die führen können

Anstatt, wie gehofft, mit Hofschneider die Aufstiegsränge anzugreifen, beträgt der Rückstand auf eben jene nun sieben Punkte. Doch der neue Trainer bleibt ruhig und optimistisch. "Ich glaube, man ist nach fünf Siegen nicht automatisch aufgestiegen und man ist nach drei Niederlagen nicht aus dem Rennen". Ein weiteres großes Thema ist - bei anhaltendem Misserfolg - natürlich immer die Qualität des Kaders. Kann das Team in seiner jetzigen Form, den Aufstieg überhaupt packen oder müssen sich die Köpenicker im Winter noch einmal verstärken? "Ich denke, der Kader ist gut genug besetzt", so Hofschneider. Der Auftrag des 47-Jährigen lautet in der Winterpause also weniger, den Kader von außen zu verstärken, sondern von innen zu bestärken. Einer der Kernpunkte wird dabei sein, eine Hierarchie in der Mannschaft herzustellen. Momentan fehlt es auf dem Platz an Führungsspielern. "Wir hatten in letzter Zeit nicht genug Spieler, die dieser Verantwortung gerecht wurden."



"Wir müssen abwarten, was am Ende herauskommt"

"Wir müssen schon abwarten, was am Ende der Saison dabei herauskommt. Um dann zu sagen: War das das Beste, was wir herausholen konnten? Das muss sich jeder Einzelne fragen", so Hofschneider. Dem 1. FC Union steht eine unruhige Winterpause bevor. Doch nicht nur der Trainer, auch die Spieler und die Vereinsführung stehen auf dem Prüfstand. Im neuen Jahr wird sich zeigen, ob der Plan des Trainerwechsels aufgeht.



