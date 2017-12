Auf den ersten Blick ist wieder Normalität eingekehrt in Köpenick. Beim Training lassen sich die Zuschauer an einer Hand abzählen. In der Presse sind Union-Schlagzeilen den Trainerrochaden der Bundesliga gewichen. Der neue Chefcoach André Hofschneider konnte die Mannschaft in Ruhe auf die Partie gegen Ingolstadt vorbereiten. "Die Tage haben beigetragen, dass wir uns alle aufeinander einstellen konnten. Wir haben uns in Gesprächen ausgetauscht und weiter kennengelernt", sagte der 47-Jährige. Ein Thema dürfte der enttäuschende Heimauftritt gegen Dynamo Dresden gewesen sein. Der erhoffte Effekt durch den Trainerwechsel scheint an der Alten Försterei verpufft.

"Wir wissen, dass wir nach Dresden etwas gut zu machen haben", zeigt sich Hofschneider selbstkritisch. "Es geht um den eigenen Ballbesitz und um die fehlende Derbystimmung auf dem Platz, da müssen wir ein anderes Gesicht zeigen." Unions neuem Trainer fehlte der unbedingte Wille, die letzten paar Prozent für den Heimsieg gegen die Sachsen. Doch die Köpenicker strotzen nach vier Spielen ohne Sieg nicht gerade vor Selbstvertrauen. Sich das wieder zu erarbeiten wird keine leichte Aufgabe, weiß Hofschneider. "Das Selbstvertrauen ist kein Stecker, den man einfach reinsteckt und wieder rauszieht. Selbstvertrauen erarbeitet man sich für genau solch schwere Phasen, wie jetzt. Dann zeigt sich auf welche Grundlagen man zurückgreifen kann."