Die rund 800 Zuschauer in der Landkost-Arena in Bestensee sahen trotz des deutlichen Resultats ein ausgeglichenes Spiel. Vor allem im ersten und im dritten Satz waren die engagierten Netzhoppers ebenbürtig, mussten sich den Volleys aber jeweils geschlagen geben. Björn Andraekam kam bei den Brandenburgern nach ausgeheilter Gürtelrose nur sporadisch zum Einsatz.

Die nächste Aufgabe der Volleys hat es in sich. Am 21. Dezember müssen die Berliner in der Champions League bei Zenit Kasan antreten, während die Netzhoppers am 16. Dezember in Lüneburg erwartet werden.