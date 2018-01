Alba Berlin gewinnt souverän in Ludwigsburg

Alba Berlin hat das Spitzenspiel der Basketball-Bundesliga in Ludwigsburg überraschend deutlich mit 86:67 (39:38) gewonnen. Entscheidend für den Sieg waren eine starke Anfangsphase und ein 20:1-Lauf zu Beginn des dritten Viertels.

Die Auslosung für den BBL-Pokal hat am Sonntag zudem ergeben, dass Alba Berlin in der Qualifikation für das Final Four (20./21. Januar) Ludwigsburg empfängt.