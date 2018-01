Die fünfmalige Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein ist beim Weltcup in Erfurt auf Platz elf gelaufen. Die 3.000 Meter beendete sie am Sonntag nach 4:11,04 Minuten. Leicht erkältet und nach intensivem Trainingsprogramm hatte Pechstein angekündigt, den letzten Wettkampf der Weltcup-Saison als Trainingsrennen bestreiten zu wollen.

Die 45-jährige hatte in dieser Saison zuvor bereits zwei Weltcups gewonnen und sich souverän für die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang qualifiziert. In Südkorea startet Pechstein über ihre Paradestrecke 5.000 Meter, über 3.000 Meter und in der Teamverfolgung. Für die Berlinerin werden es bereits die siebten Olympischen Spiele.