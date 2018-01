Zwei Tage nach dem desolaten 0:5 in Ingolstadt sind die Eisbären auch in Mannheim untergegangen. Von der großen Stärke, die die Berliner in dieses Saison auszeichnete, ist derzeit nicht mehr viel zu sehen. Von Dennis Wiese.

Die Eisbären sind auf großer Deutschlandtournee: Vier Auswärtsspiele hintereinander stehen auf dem Plan. Der Auftakt am Freitagabend in Ingolstadt ging klar verloren. Gegen den langjährigen Rivalen um die Deutsche Meisterschaft, die Adler Mannheim, wollten die Berliner am Sonntag Wiedergutmachung. Die Gastgeber erwischten aber den deutlich besseren Start, setzten die Eisbären von Beginn an unter Druck. In der 8. Minute jubelten die Heim-Fans unter den 13.000 Zuschauern über das 1:0 von David Wolf.

Den Adlern war anzumerken, dass sie dringend punkten müssen, um sich noch für die Playoffs zu qualifizieren. Die Eisbären wirkten nach einer bislang starken Hauptunde kraft- und ideenlos.