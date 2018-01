Handball-EM: Titelverteidigung in weite Ferne gerückt

Handball-Europameister Deutschland musste sich am Sonntagabend Olympiasieger Dänemark knapp geschlagen geben. Die DHB-Auswahl mit den Berliner Füchsen Silvio Heinevetter, Steffen Fäth und Paul Drux zeigte eine deutlich bessere Leistung als zu Beginn des Turniers und lag zur Pause mit 9:8 in Führung.

War die erste Halbzeit noch von der Defensive geprägt, fielen im zweiten Durchgang die Tore: 25:26 hieß es am Ende aus Sicht der deutschen Mannschaft. Die Mission EM-Titelverteidigung steht damit vor dem Aus. Vor dem abschließenden Hauptrunden-Match am Mittwoch gegen Vize-Europameister Spanien sind die Chancen auf den Einzug in die nächste Runde nur minimal.



Der Berliner Paul Drux droht zudem auszufallen. Der Füchse-Spieler verletze sich am Knie, eine MRT-Untersuchung soll Aufschluss über die Schwere der Verletzung geben. Mit den Dänen freut sich Füchse-Rechtsaussen Hans Lindberg über den knappen Sieg im Spitzenspiel.