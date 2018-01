Bild: imago sportfotodienst

Auch der Isländer Bjarki Elisson spielt in der "Füchse-Gruppe" A. Am 12.01. gegen Schweden (18.15 Uhr), am 14.01. gegen Kroatien (20.30 Uhr) und am 16.01. gegen Serbien (18.15 Uhr).