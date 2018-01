Hertha BSC muss weiter auf den verletzten Innenverteidiger Karim Rekik verzichten. Das gab Trainer Pal Dardai am Sonntagmorgen bekannt. Rekik hatte sich im Heimspiel gegen Hannover 96 Mitte Dezember verletzt. Zunächst war beim Niederländer nur eine Prellung des Schienbeins diagnostiziert worden. Die Beschwerden halten sich aber hartnäckig. Ein Einsatz am Freitag gegen Borussia Dortmund sei laut Dardai ausgeschlossen. Am Montag stünden weitere Untersuchungen beim Abwehrspieler an.

Als Ersatz stehen der junge Innenverteidiger Jordan Torunarigha und der erfahrene Fabian Lustenberger zur Verfügung. Torunarigha hatte Rekik in Leipzig ersetzt und früh die Rote Karte gesehen. Lustenberger spielte beim Auswärtsspiel in Stuttgart in Herthas Abwehrkette. Trainer Dardai deutete an, er wolle künftig eher auf den dienstältesten Herthaner Fabian Lustenberger setzen.