Ex-Radprofi Jens Voigt muss seine spektakuläre Spendenaktion mit sieben Marathon-Läufen in sieben Tagen abbrechen. Eine bakterielle Infektion im linken Bein bremste den 17maligen Tour-de-France-Teilnehmer am Samstag aus.

An Tag fünf ist Schluss. Der ehemalige Radprofi Jens Voigt hat seine spektakuläre Spendenaktion mit sieben Marathon-Läufen an sieben aufeinanderfolgenden Tagen abbrechen müssen. Eine bakterielle Infektion im linken Bein bremste den Berliner am Samstag aus. "Natürlich bin ich frustriert ohne Ende", sagte der 46-Jährige. "Es war ein schleichender Tod. Nach dem dritten Tag war es ein bisschen rot, heute geht gar nichts mehr, der Arzt war kurz davor, mich in die Klinik zu stecken."

Auf seinem Facebook-Profil veröffentlichte Voigt nach dem vierten Marathon am Freitag Fotos seines roten und geschwollenen Beins. Noch war er voller Hoffnung, weiterlaufen zu können. Am Samstag musste er nun an gleicher Stelle seinen Ausstieg aus dem Projekt ankündigen. Die verbliebenen Teilnehmer wird er vor Ort anfeuern und Getränke reichen. Die Spendenläufe am Teufelsberg gehen bis Montag weiter.