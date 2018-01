Der ehemalige Boxtrainer Manfred Wolke wird am Sonntag 75 Jahre alt. Der gebürtige Potsdamer formte Henry Maske zum Champion, das Duo sorgte für sensationelle TV-Quoten. Seit seinem Karriereende 2009 ist es ruhiger um Wolke. Von Philipp Büchner

"Ohne Manfred Wolke hätte ich das alles nicht erreicht," unterstrich Henry Maske einst die Bedeutung seines ehemaligen Mentors. Der Gentleman-Boxer wurde unter Trainer Wolke Olympiasieger und Weltmeister, verteidigte seinen WM-Titel zehnmal. Dabei hatten ihm nur die wenigsten den Wechsel ins Profigeschäft zugetraut - sein Potsdamer Trainer aber hat immer an ihn geglaubt. Das Erfolgsduo hatte entscheidenden Anteil am Aufstieg des Boxens in Deutschland zu Beginn der 1990er-Jahre: Bis zu 18 Millionen Menschen verfolgten die Maske-Kämpfe damals vor den Fernsehern.

Henry Maske beschreibt Wolke als "Philosoph unter den Trainern", als "Feingeist": "Er konnte seinen Boxern mit viel Sachverstand glaubhaft machen, was sie zu tun haben und was nicht." Mit Axel Schulz hätte Wolke 1995 beinahe auch den ersten deutschen Schwergewichts-Weltmeister seit Max Schmeling trainiert, doch Schulz unterlag Box-Legende George Foreman in einem Skandalurteil nach Punkten.