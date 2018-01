Dieses Spiel kann Trainer Claus-Dieter Wollitz getrost unter der Kategorie "Pflichtsieg" verbuchen. In einer glanzlosen Partie gewinnt Fußball-Regionalligist Energie Cottbus am Sonntag bei Chemie Leipzig mit 2:0.

Von Beginn an waren die Lausitzer die klar spielbestimmende Mannschaft. Der Tabellenführer erarbeitete sich in der ersten Halbzeit jedoch kaum Torchancen. Grund dafür war vor allem der tiefe Rasen im Alfred-Kunze-Sportpark, der ansehnlichen Kombinationsfußball kaum zuließ. Mitte der ersten Halbzeit befreiten sich die Gastgeber vorübergehend von den Angriffen der Cottbuser.

Die aufregendste Aktion der ersten Hälfte ereignete sich vor knapp 3.700 Zuschauern erst in der 39. Minute. Nach einem Foul von Leipzigs Marko Trogrlic an Lasse Schlüter an der Seitenauslinie bildete sich ein unübersichtliches Rudel an Spielern. Nach mehreren Rangeleien sah dann José-Junior Matuwila von Energie Cottbus die rote Karte.