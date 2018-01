Glanz in der Hütte der Springreiter

CSI-Turnier in Neustadt (Dosse)

Das erste internationale Reitsport-Event des neuen Jahres lockt in diesen Tagen nicht nur Pferdefans nach Brandenburg: Auch die Reiter lieben das traditionsreiche Turnier in Neustadt (Dosse).

Das 18. Concours de Saut International (CSI) in Neustadt (Dosse) verspricht ein großes Fest zu werden. Reiter aus ganz Europa kommen zu diesem internationalen Turnier nach Brandenburg - eine Mischung aus Spitzensport und Familientreffen.

Reiter Jörg Kreutzmann aus Schleswig-Holstein hat sich auch aufgrund der Atmosphäre für eine Teilnahme in Neustadt und gegen andere Turniere entschieden: “Das ist noch ein richtiges Turnier mit vielen Zuschauern, ich komme sehr gern dorthin.” Für einige Sportler ist das CSI gleich das Highlight zu Saisonbeginn, etwa für die Nachwuchsathleten, die im Junior-Future-Cup auf internationaler Bühne starten dürfen.

Das CSI in Zahlen: 75.000 Euro Preisgeld, 300 Pferde, 27 internationale und nationale Prüfungen. Die Veranstaltung läuft noch das gesamte kommende Wochenende, mit zwei Weltranglistenspringen stehen die Höhepunkte am Samstag und Sonntag an.