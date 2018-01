Harting will sich in allen Lebenslagen zeigen, schonungslos: Bei der ungewöhnlichen Trainingseinheit im Schnee, beim Frühstück, in ganz privaten Momenten – Robert Harting auf dem Weg vom Spitzensportler zum Privatmenschen. "Es zeigt keiner den Moment, wenn's zu Ende geht, wenn man seine sozialen Strukturen verliert." Nach dem Karriereende Anfang September soll zusätzlich zur Webserie eine Fernsehdokumentation und ein Kinofilm entstehen.

„Ich komme mir vor wie ein Zehnjähriger, der seinen Willen nicht kriegt“ stöhnt 130-Kilo-Schwergewicht Robert Harting. Für sein Videoprojekt "Sechsviertel" hat sich der Diskus-Olympiasieger auf die Langlaufskier begeben: Unbeholfen, ängstlich, mit den Kräften am Ende. So ganz untypisch für einen, der sportlich alles erreicht hat.

Neben dem Alltag des Olympiasiegers werden auch Gedankenspiele gezeigt: Was wäre aus Robert Harting geworden, wäre er kein Spitzensportler? Dazu schlüpft der gebürtige Cottbuser in verschiedene Rollen. Harting bringe selbst eigene Ideen ein, sagt Regisseur Guido Wehrmüller: “Es ist ein bisschen wie mit Klaus Kinski, nicht ganz so extrem, aber wir diskutieren schon in der Sache.“ Wehrmüller hat auch einen Film über die Beachvolleyball-Olympiasiegerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst gemacht hat. Weil er sich auf die Anregungen der Sportler einlasse, sei das Resultat besonders authentisch: “Würde ich als Regisseur meinen Weg verfolgen, würden wir in Klischees stecken bleiben.“