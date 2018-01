Springreiten in Neustadt (Dosse)

Der Große Preis des Landes Brandenburg hat einen Überraschungssieger: Wojciech Wojcianiec aus Polen gewann am Sonntagnachmittag auf seinem neunjährigen Hengst Naccord Melloni die finale Prüfung beim CSI in Neustadt (Dosse). Publikumsliebling Holger Wulschner kam dagegen nur auf Platz sieben.

Am Samstag schaffte es der frühere Brandenburger Wulschner beim ersten der zwei großen Preise in Neustadt (Dosse) noch auf Platz zwei. Am Sonntag scheiterte er dann auf der Jagd nach dem großen Preis im Stechen: "Heute habe ich gedacht: bloß nicht wieder Zweiter werden und habe vielleicht ein bisschen viel riskiert", sagte Wulschner nach dem Wettkampf.

Zweiter wurde stattdessen der Sieger von 2008 und 2013, Mario Stevens (Lastrup, Nordrhein-Westfalen), Dritter der Münchner Denis Nielsen. Der Sieger Wojcianiec konnte sich über ein Preisgeld von 6.250 Euro freuen.