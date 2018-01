Sie haben es wieder getan: Zum fünften Mal nacheinander haben Berlins Tischtennis-Damen den DTTB-Pokal gewonnen.

Ersatzgeschwächt war der TTC Berlin Eastside zum "Final Four"-Turnier nach Hannover gereist. Trotzdem setzten sich Shan Xiaona, Tie Yana und Georgina Pota souverän gegen die Konkurrenz durch. Das Halbfinale am Sonntagvormittag gewannen die Berlinerinnen gegen den Bundesliga-Rivalen TTG Bingen/Münster-Sarmsheim mit 3:1. Im Endpsiel am Nachmittag bezwangen sie dann den TuS Bad Driburg mit 3:1.

Für den TTC Berlin Eastside war es der erste Titel dieser Saison. Wie in den Jahren 2014, 2016 und 2017 können die Damen auch in diesem Jahr das "Triple" gewinnen. Auch in der Bundesliga und der Champions League sind sie in der Erfolgsspur.