Alba-Trainer Aito Garcia Reneses weiß, wie es sich in einem Eurocup-Finale anfühlt. Und auch, wie es sich in der Gran Canaria Arena spielt - denn die Spanier führte er einst ins Finale. Das wird keine leichte Aufgabe für die Berliner am Dienstag.

Das erste Spiel von Alba Berlin im neuen Jahr führt Trainer Aito Garcia Reneses in die eigene Vergangenheit. Der Hauptstadtclub tritt zum Auftakt der Top16-Runde am Dienstagabend (21.00 Uhr) beim spanischen Vertreter Herbalife Gran Canaria an.



Der spanische Alba-Coach war beim Club von den Kanaren selbst zwei Jahre lang Trainer und führte das Team 2015 sogar bis in das Eurocup-Finale. "Wir kennen das Team gut. Eine sehr starke Mannschaft, gegen die wir so nah wie möglich an unsere hundert Prozent herankommen müssen, wollen wir sie schlagen", sagte Aito.