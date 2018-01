ALBA Berlin hat in der Basketball-Bundesliga seinen zweiten Tabellenplatz gefestigt. Die Berliner siegten am Samstagabend daheim gegen den Mitteldeutschen BC souverän mit 91:71 (42:31). Der MBC bleibt trotz der Pleite auf Platz 14. Beste Berliner Werfer waren Dennis Clifford mit 18 und Joshiko Sabou mit 14 Punkten. Beim MBC waren vor 9.235 Zuschauern Lamont Jones und Andrew Warren mit je 16 Zählern am treffsichersten.



Die Gäste begannen gleich mit Neuzugang und Rückkehrer Andrew Warren, ALBA trat erneut ohne die verletzten Spencer Butterfield und Peyton Siva an. Beide Teams hatten Probleme, ihren Rhythmus zu finden. So prägten Ballverluste und Fehlwürfe das erste Viertel. Der MBC versuchte vor allem mit einer aggressiven Verteidigung, das Berliner Aufbauspiel zu stören.