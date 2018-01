Das war deutlich: Alba Berlin hat Galatasaray recht deutlich geschlagen. Die Berliner legten wuchtig los - und ließen kaum nach. In der Top16-Runde des Eurocups war es der erste Sieg für Alba. Am Ende durfte sogar ein 17-Jährige debütieren und punkten.

Alba hat in der Top-16-Runde damit einen Sieg und eine Niederlage auf dem Konto. Das Auftaktspiel der Vierergruppe verlor man in Gran Canaria deutlich mit 81:100 . Nur die ersten beiden Mannschaften qualifizieren sich für das Viertelfinale.

Die Basketballer von Alba Berlin haben ihr Eurocup-Heimspiel gegen Galatasaray deutlich gewonnen. Die Berliner besiegten den türkischen Vertreter am Mittwochabend vor eigenem Publikum mit 95:62 (44:34). Es ist der zweithöchste Sieg der Alba-Europapokalgeschichte.

Alba startete hochkonzentriert in die Partie, spielte in den ersten Minuten überragend. Schnell führten die Gastgeber 16:3. Erst gegen Ende des ersten Viertels kam Galatasaray besser ins Spiel. Und die Partie wurde deutlich ausgeglichener. Die Berliner bekamen zusehends Probleme bei Rebounds. Da sie aber eine gute Wurfquote hatten, ging Alba mit einer 44:34-Führung in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel starteten die Berliner hellwach. Mitte des dritten Viertels wuchs der Vorsprung beim 62:41 erstmalig über zwanzig Punkte an. Doch danach schlichen sich erneut einige Unkonzentriertheiten ins Berliner Spiel. Aber die Gäste konnten daraus kein Kapital schlagen, vergaben vor allem zu viele Distanzwürfe. So ging Alba mit einer komfortablen 67:47-Führung ins letzte Viertel.

Im Schlussviertel ließen die Gastgeber dann nichts mehr anbrennen und der verunsichert wirkende türkische Spitzenclub erlebte ein regelrechtes Debakel. Bei Alba durfte am Ende sogar der erst 17-jährige Jonas Mattisseck seine ersten Eurocup-Minuten erleben.