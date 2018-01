Alba Berlin hat in einem spannenden Pokalspiel Ludwigsburg besiegt und damit das Top-Four-Turnier erreicht. Dort treffen die Berliner auf Bayreuth. Alba bangt zudem um Spielmacher Peyton Siva, der sich an der Schulter verletzte.

Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat das Final Four im Pokal erreicht. Der Hauptstadt-Club besiegte am Sonntag vor 6.105 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle nach einem echten Krimi die MHP Riesen Ludwigsburg mit 78:73 (35:42). Beste Berliner Werfer waren Marius Grigonis mit 21 und Joshiko Saobou mit 14 Punkten.



Das Final-Four findet am 17./18. Februar in Ulm statt. Dort treffen die Berliner im Halbfinale auf medi Bayreuth. Im zweiten Halbfinale stehen sich Bayern München und Gastgeber Ratiopharm Ulm gegenüber.

Bei Alba war nach langer Verletzungspause wieder Center Bogdan Radosavljevic dabei. Den besseren Start erwischten aber die Gäste aus Baden-Württemberg. Ludwigsburg traf fast nach Belieben, vor allem, weil das Heim-Team von Trainer Aito Garcia Reneses in der Defensive große Probleme hatte. So lagen die Berliner nach dem ersten Viertel bereits 20:28 zurück.