Der Ring bleibt der Ring

Volker Noeske ist seit 1. November 2017 der neue Herr am Lausitzring. Als Leiter des Technologie-Zentrums der Prüfgesellschaft Dekra in Klettwitz steht er vor der nicht ganz einfachen Aufgabe, aus der Renn-und Teststrecke eine Test-und Rennstrecke zu machen. Bis Ende 2018 stehen dafür rund 30 Millionen Euro zur Verfügung. "Aktuell können wir mit der bestehenden Infrastruktur etwa 60 Prozent des geplanten Testbetriebes abwickeln. Bis Ende des Jahres dürften wir bei etwa 80 Prozent stehen", so Noeske in einem exklusiven Gespräch mit dem rbb.