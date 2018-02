Uwe Zwickau Donnerstag, 01.02.2018 | 15:14 Uhr

Ich kann die Aufregung gar nicht verstehen. Es ist doch seit vielen Jahren "Standard" in Babelsberg, dass Gästespieler und -fans über die gesamte Dauer des Spiels auf das Übelste beschimpft und beleidigt werden. Und dass bei der kleinsten Reaktion darauf die in unserer Republik so beliebte Nazikeule ausgepackt wird. Dabei spielt es dann überhaupt keine Rolle, ob die Leute überhaupt Nazis sind oder nicht, Hauptsache der SV03 kann sich in der, der Öffentlichkeit mittlerweile hinlänglich bekannten, Opferrolle präsentieren. Dieses beschämende Spiel des SV03 ist doch schon so oft gespielt worden und hat mit Sport in keinster Weise etwas zu tun. Unabhängig davon muss Fehlverhalten natürlich sanktioniert werden, egal welche Seite es ausgeführt hat. Beim SV03 gelten die Vorschriften und Gesetzen jedoch immer nur für die Anderen.