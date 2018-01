Bild: rbb|24 / Schneider

Ein Berliner und die Harlem Globetrotters - Fünf Minuten für Schmidt

01.01.18 | 07:55 Uhr

Gerhard Schmidt war Lehrer, Gewerkschafter, Weltreisender - und dabei immer Basketballer. 1958 durfte der Berliner mit einer Stadtmannschaft gegen die Harlem Globetrotters antreten. 60 Jahre später schlüpft er in seine alten Chucks. Von Sebastian Schneider

Der Wind schneidet durch sein weißes Haar, die Finger zittern, als sie die Enden der Schnürsenkel suchen. Chucks aus vergilbtem Leinen, 14 Stahlösen in jedem Schuh, Made in USA. "Wie lange hab ich die nicht mehr angehabt? 30, 40 Jahre?", fragt sich Gerhard Schmidt. Er sitzt an einem vier Grad kalten Nachmittag auf der Tischtennisplatte eines Schulhofs in Schöneberg und zwängt sich in seinen wertvollsten Schatz. Die Kompressionsstrümpfe drücken ein bisschen. Schmidt ist 80 Jahre alt. Auf dem rissigen Asphalt hinter ihm, im Schatten der Sozialblocks an der Pallasstraße, albern zwei junge Männer mit einem Basketball herum. Sie tragen kobaltblaue Trainingsanzüge mit weißen Sternen an der Seite, zwei Nummern zu groß. Tay "Firefly" Fisher und "Thunder" Law spielen für die Harlem Globetrotters, ein Wanderzirkus des Basketballs, das ganze Jahr lang auf Tournee. Im April kommen sie wieder für eine Show nach Berlin. Bei dem PR-Termin heute sollen sie ein paar Tricks vorführen, für die Kameras so tun, als ob sie gegen den älteren Herren mit der Brille verteidigen.

Gerhard Schmidt ist ein hagerer Mann mit freundlichem Blick, früher war er mal schüchtern, aber ein erfülltes Leben hat ihm jede Berührungsangst ausgetrieben. "Irgendwie hatte ich euch anders in Erinnerung", scherzt Schmidt auf Englisch, als er den Platz betritt. Dann fängt er an, sich zu erinnern.

"Ich scheine ein ganz fröhlicher Typ gewesen zu sein", sagt Gerhard Schmidt, wenn er sich alte Teamfotos anschaut. Auf diesem hier grinst der Mann mit der Nummer 9 vorne in der Mitte. Da trägt er noch seine alten, schweren Sportschuhe mit Stahlkappen.

Nervös vor jedem Spiel

Als er den Globetrotters das letzte Mal gegenüberstand, waren seine Chucks noch blütenweiß, Schmidt hatte sie gerade einem amerikanischen Soldaten am Hüttenweg abgekauft. Nun, an diesem heißen Tag Anfang Juli 1958, quietschte er mit ihnen über das Parkett des Berliner Sportpalasts, vor 3.000 zahlenden Zuschauern. Der 20-Jährige durfte mit einer Stadtmannschaft gegen das berühmteste Team der Welt ran. Er bekam fünf Minuten im Vorprogramm. "Das ganze Drumherum auf den Rängen hat mich damals gar nicht so interessiert. Ich war einfach nur motiviert, den Ball in meine Hände zu kriegen", sagt Schmidt. Nervös sei er sowieso vor jedem Match gewesen. Ein dünner, 1,86 Meter großer Flügelspieler aus Charlottenburg, der jüngste im Team. Ein Rechtshänder, der mit links dribbeln und sich jeden Spielzug einprägen konnte. Sie nannten ihn den schlauen Fuchs. Die Globetrotters hoben sich ihre Kraft für den Abend auf, sie führten die Berliner Jungs ein bisschen vor, ohne sie komplett bloßzustellen. "Wie schnell sie waren, wie fix sie den Ball gepasst haben, was sie technisch drauf hatten – für mich war das unglaublich. Wir haben ja nur zweimal die Woche trainiert", sagt Schmidt. Er fühlte sich plötzlich wieder so träge, wie in seinen alten Lederschuhen. Die hatten Stahlkappen.

Guinness-Buch statt Ergebnissport

Schmidt erzählt das auf dem Schulhof, schräg gegenüber der Stelle, an der der Sportpalast früher gestanden hat. Die beiden Hünen in den Trainingsanzügen nicken höflich, lächeln, sagen, was man halt so sagt: "That‘s great, wow!" Sie kommen gerade aus Seattle. In ihrem Job geht es nicht um Wettkampf, sondern um das Guinness-Buch der Rekorde. Um Treffer mit verbundenen Augen, Dribbling-Kunststückchen, Tänze am Mittelkreis und vor allem um Dunks. Je höher die Männer über dem Ring fliegen, desto besser. Das Publikum ist verrückt danach. Gerhard Schmidt soll jetzt mal auf den Korb werfen, bitten die Leute vom Fernsehen. Beim vierten Versuch trifft er. Die Profis legen ihm zwei Bälle auf die nach oben ausgestreckten Zeigefinger und lassen sie rotieren. Er sieht glücklich aus.

Mit 75.000 im Olympiastadion

Als kleiner Junge hatte Schmidt mit seinen Eltern im Luftschutzkeller gewartet, bis die Sirenen verstummten. Später suchte er in den Kriegsruinen nach Nägeln, die krummen musste er geradeklopfen. Als er 14 Jahre alt war, schenkte ihm jemand eine Karte für ein Spiel der Harlem Globetrotters im Berliner Olympiastadion. Der Sohn eines Schneiders aus der Kantstraße saß zwischen 75.000 Menschen, er sah, wie der Olympia-Held Jesse Owens aus einem Militärhubschrauber stieg und die Leute bei einer Ehrenrunde grüßte. Auf dem Spielfeld unter ihm entdeckte Schmidt eine Lässigkeit und Raffinesse, die er von Bolzplatz und Aschenbahn nicht kannte. "Ich wusste sofort: Das will ich auch können", sagt Schmidt heute. Er meldete sich im Verein an. Damit der kurzsichtige Junge mitmachen konnte, passte ihm ein Optiker eine Landserbrille der Wehrmacht an. Die konnte nicht zerbrechen.



Spitzname "Tarzan"

Denkt Gerhard Schmidt an die Momente im Sportpalast, dann denkt er an Meadowlark Lemon, der die Rolle des Spaßmachers hatte. Er denkt an Tom "Tarzan" Spencer, der im Programmheft als "zweitbester Stürmer" der Mannschaft gepriesen wird. Alle Spieler waren Afroamerikaner, mit strenger Rollenverteilung. Der Dribbelkönig, die sprunggewaltige Punktemaschine, der Verteidiger, der Gentleman. Keiner von Schmidts damaligen Gegnern ist heute noch am Leben. Während des Kalten Krieges und der damaligen Rassentrennung in den Vereinigten Staaten, waren sie Botschafter des American Way of Life. Immer fröhlich, niemals bedrohlich. Die Gage kassierte der weiße Besitzer Abe Saperstein in bar.

rbb|24 / Schneider Der Aufnäher drinnen verrät: "Made in USA" - heute sind Gerhard Schmidts Chucks eine Seltenheit. Nach jedem Spiel wusch er die Schuhe aus, sie hielten jahrzehntelang. Sie hängen an der Gedenktafel, die an den Sportpalast erinnert. Der wurde 1973 abgerissen.

privat Das Cover des Programmhefts vom Juli 1958 zeigt die damalige Rollenzuschreibung bei den Globetrotters: Der akrobatische, exotische Schwarze zaubert gegen die stämmigen, kräftigen Weißen - alles Teil des Konzepts. Dieser Star hier lüftet seinen Hut für den Fotografen.

Courtesy Everett Collection Basketball war Spektakel, Akrobatik, damals kein ernst zu nehmender Sport. Weitere Programmpunkte im Berliner Sportpalast: Ein Schwede, der auf seinen Fingern spazieren ging, ein Jongleur, eine japanische Ballerina auf dem Fahrrad.

dpa Report Der 22. August 1951: Jesse Owens (rechts) kündigt unter dem Jubel der 75.000 Zuschauer im Berliner Olympiastadion die Harlem Globetrotters an. Irgendwo auf den Tribünen sitzt der 14 Jahre alte Gerhard Schmidt.

privat Für die meisten Teamfotos war der Hobbyfotograf Schmidt selbst zuständig. Ausnahmsweise ist er hier bei einem Auswärtstrip mit der Jugendmannschaft des Berliner SC Ende der 50er zu sehen - ganz links.

rbb|24 / Schneider "Ich hab Euch irgendwie anders in Erinnerung", scherzt Gerhard Schmidt beim PR-Termin in Schöneberg. Der aktive Globetrotter "Thunder Law" hat es mit einem Kunstwurf bis ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft.

rbb|24 / Schneider "Ich hatte zehn Jahre keinen Ball mehr in der Hand", sagt Schmidt auf dem Schulhof in Schöneberg. Aber ein bisschen Show für die Kameras, ein paar Würfe auf dem Schulhof - der 80-Jährige lässt sich nicht lange bitten.













Lieblingswurf von links

Schmidt und seine Mitspieler haben am Ende mit 5:12 verloren. Er wisse, dass er das nicht allzu ernstzunehmen brauche, sagt der 80-Jährige. Aber ein bisschen stolz ist er schon, das merkt man ihm an. Er wurde Lehrer und Berliner Vorsitzender der Gewerkschaft GEW, zog zwei Kinder groß, fuhr mit seiner Ente nach Afghanistan und durch die Sahara (samt Achsenbruch), sang deutsche Lieder im argentinischen Fernsehen. Den Basketball hat er nie verlassen. Ob als Landesmeister, in der zweiten französischen Liga, als Jugendtrainer, Funktionär, Schiedsrichter. Die Chucks hat er nach jedem Einsatz mit einer Bürste ausgewaschen. Als Schmidt 40 Jahre alt war, zog er in einem Spiel gegen seine Schüler zum Korb. Zwei standen im Weg. Er wurde zwischen ihnen eingeklemmt wie in einem Schraubstock und hörte ein entsetzliches Knacken. Das war es dann mit der aktiven Karriere. Aber eben auch nicht so ganz.

Vorbereitung an der Freiwurflinie

"Dieser Sport hat mir beigebracht, mit Rückschlägen umzugehen", sagt Schmidt. Noch heute zieht er den linken Unterschenkel ein bisschen nach. Bis zur Show im April aber bleiben ihm noch ein paar Monate und die will er nutzen. Falls "Firefly" und "Thunder Law" ihn als Gast ins Scheinwerferlicht der Max-Schmeling-Halle bitten, möchte er bereit sein. Er wird auf seinem Ergometer unter der Dachschräge seines Hauses strampeln. Er wird sich die Hallenzeiten seines Vereins heraussuchen, seine Chucks und sein altes Trikot in die blaue Ikea-Tüte packen und in sein Auto steigen. Er wird an der Freiwurflinie stehen und sich von ein paar Jugendspielern den Ball geben lassen, immer und immer wieder. Solange, bis er fließend über Schmidts Fingerspitzen abrollt und sauber durchs Netz tropft. Irgendwann wird sich alles ganz vertraut anfühlen.