Was zu Dardais und Herthas Wohlbefinden beiträgt, ist auch der spielerisch ansprechende Start nach der Winterpause. In Stuttgart waren die Berliner das bessere Team , nutzten aber die Chancen nicht. Hinten erzielte Niklas Stark ein kurioses Eigentor. Gegen Dortmund war Hertha kampfstark . Und wäre aus dem 1:0-Vorsprung ein 2:0-Vorsprung geworden und hätte später nicht Ondrej Duda einen fatalen Fehlpass gespielt ... Der Konjunktiv bringt keine Punkte, die Ansätze aber waren vielversprechend. Und so fordert Dardai in Bremen: "Weniger schön spielen und dafür gewinnen". Seit acht Bundesligapartien ist Hertha das gegen Werder nicht mehr gelungen.

1.700 Hertha-Fans werden ihre Mannschaft in das Bremer Weserstadion begleiten. Ihnen sollte bewusst sein, dass die Ausgangslage einen echten Kampf auf dem Rasen verspricht. Werder, in der ewigen Bundesligatabelle drittstärkste Mannschaft, befindet sich im Negativstrudel: Seit Saisonbeginn steht der Traditionsverein durchgängig auf einem Abstiegsplatz. Hertha müsse den Kampf annehmen, so Manager Michael Preetz. Innenverteidiger Niklas Stark erwartet ein "ekliges Spiel". Unter dem früheren Mittelfeldarbeiter Pal Dardai war es Hertha in den letzten Jahren gelungen, auch solche unbequemen Aufgaben zu lösen. Der Ungar will aus den kommenden beiden Spielen vier, besser sechs Punkte. Nach dem Auftritt in Bremen erwartet Hertha 1899 Hoffenheim im Olympiastadion – ein Dreier an der Weser ist also fast schon Pflicht.