Die BR Volleys haben in der Champions League am dritten Spieltag der Vorrunde ihren ersten Sieg gefeiert. Die Berliner gewannen am Mittwoch gegen Spacer's Toulouse VB mit 3:0 (25:15, 28:26, 25:16). Paul Carroll verwandelte gleich den ersten Matchball zum Erfolg. Das Rückspiel findet am 30. Januar in Frankreich statt.