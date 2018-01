Bild: imago sportfotodienst

3: 2 gegen Grizzlys Wolfsburg - Eisbären Berlin zittern sich zum Sieg

23.01.18 | 23:04

Die Eisbären Berlin haben am Dienstag in der Deutschen Eishockey Liga nach einer dramatischen Schlussphase mit 3:2 (1:0, 0:0, 2:2) gegen die Grizzlys Wolfsburg gewonnen. Dabei fielen drei Tore in den letzten zwei Minuten.

Mit Überzahl und Gewalt zur Führung

Zunächst lief alles nach Plan für den Favoriten: Die Eisbären kamen gleich mehrfach im ersten Drittel in Überzahl und zu Chancen durch DuPont (5. Minute), Müller (9.) oder Sheppard (13.). Erst das dritte Überzahlspiel nutzten die Berliner in der 16. Minute zum 1:0 Führungstreffer: Jamie MacQueen schoss mit Finesse und Gewalt - 126 km/h schnell war sein Schuss - links in die Ecke. Danach konzentrierten sich die Berliner aufs clevere Verteidigen - erst nach 33 Minuten mussten sie sich zum erstmals in Unterzahl auf dem Eis formieren -, blieben aber klar überlegen. Und als Wolfsburg Mitte des dritten Drittels besser ins Spiel kam, trafen die Eisbären. Aubry staubte nach einem abgefangenen Schuss ab (52. Minute) und sorgte für die vermeintliche Vorentscheidung.

Dreieinhalb Tore in den letzten drei Minuten