Die Eisbären Berlin haben in ihrer ersten Heimspiel-Begung des neuen Jahres einen souveränen Heimsieg gefeiert. 5:0 schickten sie die Schwenninger Wild Wings zurück in den Schwarzwald.

Bis in die 35. Minute gelang es den Wild Wings, die Partie offen zu halten. Dann aber sorgten vier Berliner Tore durch Micki DuPont (35.), Martin Buchwieser (35.), Daniel Fischbuch mit einem verwandelten Penalty (36.) und Louis-Marc Aubry (40.) in 303 Sekunden für den Endstand.



In den letzten 20 Minuten ging es für die Gäste um Schadensbegrenzung, während der Tabellendritte aus Berlin den nötigen Biss für weitere Tore vermissen ließ. Besonderen Grund zur Freude hatte Berlins Torhüter Petri Vehanen, der zum zweiten Mal in dieser Saison ohne Gegentreffer blieb.