Spektakel, Chancen-Feuerwerk, großartige Unterhaltung: Die Eisbären Berlin verlieren ein Spitzenspiel, das trotz weniger Tore in Erinnerung bleiben dürfte. Die zwei Akteure, die dieser Partie ihren Stempel aufdrückten, standen in den Toren. Von Uri Zahavi

Spitzenspiel, Verfolgerduell, Spiel um Platz zwei: Der Partie der Eisbären Berlin bei den Ice Tigers aus Nürnberg wurde im Vorfeld etliche Namen übergeholfen. In der Hauptstadt waren sich alle einig: Das wird eine schwere Auswärtsaufgabe. Drei direkte Aufeinandertreffen hatte es zwischen beiden Teams in dieser Saison in der Deutschen Eishockey-Liga bereits gegeben, allesamt gingen aus Eisbären-Sicht verloren. Auch im vierten Anlauf sollte es eine 1:2-Niederlage nach Penaltyschießen setzen – doch mit Sicherheit eine, die in Erinnerung bleiben wird.

Es war ein schnelles, phasenweise rasantes Eishockey-Spiel in den ersten Minuten, geprägt von Torchancen auf beiden Seiten. Immer wieder stellte sich Eisbären-Goalie Petri Vehanen als Ein-Mann-Armee gegen den drohenden Rückstand. Dass am Ende des ersten Durchgangs ein Berliner Torschuss-Übergewicht stehen sollte, schien vor allem zu Beginn des Drittels ziemlich ausgeschlossen. Die Gastgeber drückten mächtig aufs Tempo und brachten die Eisbären-Verteidigung immer wieder in große Schwierigkeiten.

Allein in den zehn Anfangsminuten scheiterten vier unterschiedliche Nürnberger aus aussichtsreichen Positionen. Mitte des ersten Drittels fingen sich die Eisbären und kreierten ihrerseits Tormöglichkeiten. Doch vor dem gegnerischen Tor kam häufig das letzte Zuspiel nicht genau genug. So ging es ohne Tore in die erste Pause in einem Spiel, welches von seiner Qualität her ganz sicher welche verdient hätte.