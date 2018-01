Eisbären unterliegen in Straubing

Die Eisbären Berlin können auswärts einfach nicht gewinnen. Im vierten Auswärtsspiel der Saison kassierte die Mannschaft von Trainer Uwe Krupp die vierte Niederlage. Doch im Gegensatz zu den Niederlagen in Ingolstadt und Mannheim boten die Berliner diesmal ein Offensivspektakel.

Wenig zu lachen hatten die Berliner auch danach. In Unterzahl kassierten sie einen Doppelschlag - Williams (23.) und Oblinger (24.) sorgten für die solide 3:0-Führung. James Sheppard ließ bei den Eisbären erstmals Jubel aufkommen. Mit einem Schlenzer in die rechte Ecke traf er zum 3:1 (34.). Doch die Freude war nur von kurzer Dauer: Straubing stellte durch Oblinger (36.) den alten Abstand wieder her. Kurz vor der Pause nutzte Jens Baxmann (40.) ein Überzahlspiel der Berliner zum 4:2.