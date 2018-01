Der Berliner Paul Fentz hat bei der Eiskunstlauf-EM in Moskau einen Top-10-Platz klar verpasst. Der deutsche Meister verpatzte seine Kür und landete auf dem 16. Rang. Damit verliert die deutsche Mannschaft bei der Europameisterschaft 2019 in Minsk einen Startplatz in der Herren-Konkurrenz und kann nur mit einem Läufer an den Start gehen. "Ich bin extrem enttäuscht, ich habe total versagt", sagte der 25-Jährige nach zwei Stürzen.