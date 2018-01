Die Berliner Eiskunstläuferin Annika Hocke und ihr Partner Ruben Blommaert haben bei ihrem gemeinsamen Europameisterschafts-Debüt in Moskau einen guten achten Platz erreicht. In der Paarlauf-Konkurrenz lagen sie nach dem Kurzprogramm auf Platz neun. Damit sicherten die 17-Jährige und ihr acht Jahre älterer Partner der deutschen Mannschaft zwei Startplätze für die EM 2019 in Minsk. "Wir sind mega-stolz, es hätte nicht besser laufen können", sagte der 25 Jahre alte Bundeswehrsoldat Blommaert.

Der Titel ging am Donnerstag in Moskau an die russischen Titelverteidiger Jewgenia Tarasowa und Wladimir Morosow. Platz zwei und drei gingen ebenfalls an Russland, Silber gewannen Xenia Stolbowa und Fjodor Klimow, Natalja Sabijako und ihr Alexander Enbert holten Bronze.

Die deutschen Vize-Weltmeister Aljona Savchenko und Bruno Massot hatten auf einen Start in der russischen Hauptstadt verzichtet, um keine Trainingszeit für die Olympischen Winterspiele im Februar im südkoreanischen Pyeongchang zu verlieren.