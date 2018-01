Bild: imago/Steffen Beyer

Regionalliga Rückrunde - Energie hofft, dass die Serie nicht reißt

26.01.18 | 19:37 Uhr

Zum Start der Regionalliga-Rückrunde hat Cottbus einen fast uneinholbaren Vorsprung. Trainer Wollitz warnt vor zu viel Selbstsicherheit – denn auch der Gegner am Sonntag, Chemie Leipzig, lauere auf den ersten Sieg gegen den Tabellenführer. Von Andreas Friebel

Am Sonntag (ab 13.25 Uhr im Livestream auf rbb|24) geht für Energie Cottbus die Regionalliga-Saison wieder weiter. Die Lausitzer sind bei Chemie Leipzig zu Gast. Dort möchte das Team die Erfolgsserie aus dem vergangenen Jahr weiter ausbauen. Es gibt aber auch Sorgen, insbesondere vor gewaltbereiten Fans, die den Leipziger Stadtteil Connewitz "in Schutt und Asche" legen wollen. Mit 14 Punkten Vorsprung kommt Energie Cottbus aus der kurzen Winterpause. Nach 16 Siegen aus 18 Spielen steht das Team von Claus-Dieter Wollitz souverän an der Tabellenspitze der Fußball-Regionalliga. Die Meisterschaft scheint den Lausitzern niemand ernsthaft streitig machen zu können. Das sieht auch Wollitz so, der vor der Partie in Leipzig aber warnt: „Natürlich will jede Mannschaft die Erste sein, die uns schlägt. Darauf müssen wir uns einstellen. Wir müssen also noch aufmerksamer sein."

Hintergrund Imago / Christian Schroedter Teamcheck | Energie Cottbus - Wo steht Energie Cottbus zum Abschluss der Vorbereitung? Ungeschlagen hatte sich Energie Cottbus in die Winterpause verabschiedet. Kurz vor dem Neustart der Fußball-Regionalliga herrscht in der Lausitz aber Ernüchterung: Nach drei verlorenen Testspielen sieht es auch für die Generalprobe gegen Dukla Prag nicht gut aus. Von Andreas Friebel

Theoretisch könnte sich Cottbus fünf Niederlagen am Stück leisten, um immer noch auf Platz eins zu stehen. Eine solche Negativserie ist aber nicht zu erwarten. Dafür steckt im Kader zu viel Qualität. "Ich weiß nicht, was da passieren müsste", sagt Wollitz. "Wenn wir uns nicht selbst das Leben schwer machen, dürften wir am Ende auch vorn stehen."

Zuversicht trotz verlorener Testspiele

Vor dem Hintergrund, dass drei der vier Vorbereitungsspiele verloren gingen, klingt es zwar etwas vermessen, so früh schon von Platz eins und den dann anschließenden Relegationsspielen zu reden. Aber bei genauer Betrachtung der Testspiele wird schnell klar, dass diese Niederlagen zwar ärgerlich, aber kein Beinbruch sind. Verloren wurde gegen höherklassige Teams, die in der Vorbereitung schon weiter waren. Zudem hatten die Lausitzer nach der Weihnachtspause zahlreiche Verletzte. Die sind inzwischen nun fast alle wieder da. Und deshalb konnte die Generalprobe am vergangenen Samstag gegen Prag, immerhin ein tschechischer Erstligist, mit 2:0 gewonnen werden. "Es war ein sehr intensives Spiel, wo wir 90 Minuten sehr laufstark waren. Wir haben dem Gegner nicht die Möglichkeit gegeben sein Spiel zu entfalten", sagte Claus-Dieter Wollitz am Freitag auf der wöchentlichen Pressekonferenz. Auf dieser machte er auch deutlich, dass bis zum Schließen der Transferliste in der kommenden Woche noch neue Spieler verpflichtet werden sollen. Gerade auf der Torwartposition wird noch intensiv gesucht. Sollte Stammkraft Avdo Spahic verletzt ausfallen, steht kein adäquater Ersatz bereit.

Scheidhauer und Graudenz nicht im Kader

Neu sind bislang Kevin Scheidhauer, der schon für Wolfsburg in der Bundesliga spielte, und Fabian Graudenz, der beim Hamburger SV ausgebildet wurde. Beide sind für das Auswärtsspiel in Leipzig aber keine Optionen für die Startelf. Stürmer Scheidhauer ist nach einem Infekt noch nicht im Kader. Torjäger Streli Mamba hingegen schon. Er musste zuletzt verletzungsbedingt etwas kürzer treten. "Es könnte sein, dass wir am Sonntag im Sturm mit Gabriel Boakye und Moritz Broschinski beginnen. Beide haben alle Vorbereitungsspiele mitgemacht", so Wollitz. Das Boakye erst 19 und Broschinski erst 17 Jahre alt ist, stört den Trainer nicht.

Sendung: Antenne Brandenburg, 26.01.2018, 14:00 Uhr