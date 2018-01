Was machen Motorräder auf der Radrennbahn? Wie viele Nägel wurden bei der Sanierung ins Holz geschlagen? Und welche Melodie sollte man auf jeden Fall drauf haben? Sechs Fakten über das Berliner Sechstagerennen, das am Donnerstag startete, zum Angeben.

Eigentlich wollte der Berliner Reinhold "Krücke" Habisch (1889 - 1964) Radrennfahrer werden. Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn verlor er jedoch ein Bein. "Krücke" blieb nur die Rolle des Fans beim Sechstagerennen. In den 1920ern pilgerte er Jahr für Jahr in den Sportpalast in der Potsdamer Straße. Mit seiner Berliner Schnauze wurde er eine Art Maskottchen des Rennens und hatte eine Idee: Beim traditionellen Walzer pfiff er den dritten Takt mit. Bis heute ist der Sportpalastwalzer (eigentlich: Wiener Praterleben) beim Sechstagerennen Tradition, viele bringen ihre Trillerpfeifen mit. Diddeldiddeldiddeldid – pff, pff, pff, pff.

"Ich bin völlig von der Rolle." Dieses Sprichwort verdanken wir dem Steher-Wettbewerb im Radsport. Vor den Rädern knattern Motorräder als Schrittmacher. Darauf stehen vorzugsweise mittel-alte Herren im Lederanzug und mit Fliegerbrille. Hinten am Motorrad: eine Vorrichtung mit einer freilaufenden Rolle. Je näher der Radfahrer an der Rolle fährt, desto mehr profitiert er vom Tempo des Schrittmachers.

"Ja, wo fahren sie denn?": Beim klassischen Sechstagerennen treten 16 Zweierteams gegeneinander an. Sie sind in vielen Einzeldisziplinen gefragt. Wer am Ende die meisten Runden zurücklegt und sich zudem Punkte für die beste Platzierung sichert, gewinnt. In einer eigenen Wertung sind die Sprinter gefragt. Bei ihnen geht das Rennen nur über wenige Runden. Dafür wird es umso spannender und lauter. Neu in diesem Jahr: Auch die Frauen bringen erstmals Sprinterinnen auf die Bahn, darunter Olympiasiegerin Kristina Vogel.