Regio-Cup in der Max-Schmeling-Halle

Der Steglitzer FC Stern 1900 aus der Berlin-Liga sorgt für eine dicke Überraschung und gewinnt die 40. Auflage des Regio Cups in der Max-Schmeling-Halle. Für Titelverteidiger VSG Altglienicke war im Halbfinale Schluss. Von Felix Edeha

Für Stern 1900 ist es der erste Turniererfolg beim Regio-Cup überhaupt. Der Berlin-Ligist überstand die Vorrunde in Gruppe A auf Platz 2 (7 Punkte) aufgrund der besseren Tordifferenz vor dem Charlottenburger FC Hertha 06.

In der mit knapp 3.000 Zuschauern gefüllten Max-Schmeling Halle setzt sich der Steglitzer FC Stern 1900 mit 5:4 im 9-Meterschießen gegen den Oberligisten SV Lichtenberg 47 durch. Nach Ablauf der regulären Spielzeit hatte es 1:1 unentschieden gestanden.

Neben dem temporeichen Fußball auf dem Kunstrasen bot sich für die Zuschauer in der Arena ein seltener Anblick. Denn die Fan-Lager der zehn besten Berliner Amateurmannschaften trafen lautstark aufeinander und sorgten für viel Stimmung. Anders als beim Traditionsturnier am gestrigen Samstagabend blieb der Oberrang der Max-Schmeling-Halle aber leer.

Die VSG Altglienicke, mit den Ex-Profis Chinedu Ede und Torsten Mattuschka, schloss die Vorrunde in der Gruppe A als Tabellenerster mit acht Punkten ab.

Am auffälligsten waren wohl die Fans des Oberligisten Tennis Borussia. Immer wieder setzten sie zu Fangesängen an, sobald ihre Mannschaft auf dem Feld stand. Sportlich gesehen lief es nicht ganz rund. Mit nur vier Punkten aus vier Spielen war bereits in der Vorrunde Schluss.

Die U-19 des 1. FC Union Berlin (A-Junioren-Bundesliga) verpasste in Gruppe B das Halbfinale auf dem 3. Platz.

Zum besten Spieler des Turniers wurde Lichtenbergs Sebastian Reininger gekürt.