Für den Berliner Degenfechter Toni Kneist soll es am Wochenende in den Kuppelsaal des Olympiaparks gehen - wie für 262 weitere Sportler aus 23 Nationen auch. Sie starten bei einem der größten Degenfechtturniere der Welt, dem "Weißen Bären". Es ist bereits die 58. Auflage des traditionsreichen Events, damit ist es eine der ältesten Sportverstaltungen Berlins. Im altehrwürdigen Kuppelsaal geht es ab dem Viertelfinale des Turniers auf die Planche. Bis dahin wird in den etwas weniger stimmungsvollen Nebenhallen des "Haus des Sports" gefochten. Das Ziel ist also klar.

"Ich habe letztes Jahr das Achtelfinale erreicht. Und das möchte ich schon wiederholen", sagt der 33-jährige Lokalmatador Kneist. "Vielleicht sogar einen Schritt weiter." Kneist ist momentan der beste Fechter Berlins. Bei den Deutschen Meisterschaften vergangenes Jahr erreichte er mit der Bronzemedaille sein bislang stärkstes Ergebnis. Das Teilnehmerfeld ist an diesem Wochenende jedoch stark besetzt. Unter anderem der Olympiasieger von 2008, der Italiener Matteo Tagliariol, kämpfen um die Trophäe - die ist, wie könnte es anders sein, ein weißer Porzellanbär.