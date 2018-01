Plötzlich huscht ein Lächeln über das Gesicht von Marvin Plattenhardt. Berlins Nationalspieler ist gerade von einem Journalisten an das letzte Hertha-Heimspiel gegen Borussia Dortmund erinnert worden. "Wir haben letzte Saison gewonnen, warum soll uns das nicht wieder gelingen?", fragt Plattenhardt mit Blick auf das Spiel am Freitagabend (20:30 Uhr). Der 25-Jährige hatte selbst großen Anteil am 2:1 Erfolg der Hertha. Plattenhardt war es, der mit einem sehenswerten Freistoß den umjubelten und verdienten Siegtreffer erzielte.

Herthas Bilanz gegen die Spitzenteams kann sich auch in dieser Saison sehen lassen. Leverkusen, Bayern München und RB Leipzig mussten gegen unangenehme Berliner bereits Punkte lassen. Das soll nun auch dem BVB blühen. "Die letzten Male haben wir gegen Dortmund nicht schlecht ausgesehen, das gilt es zu bestätigen", sagt Verteidiger Niklas Stark. Immerhin in den letzten drei Heimspielen ist Hertha gegen die schwarz-gelbe Borussia ungeschlagen. "Wir brauchen die letzte Gier", sagt Dardai. "Wir wollen agieren und nicht reagieren, nach Ballverlusten sofort da sein und umschalten. Das Gegenpressing wird entscheidend sein." Genau diese Aspekte waren Schwerpunkte im Training unter der Woche.

In Dortmund haben sie derzeit ganz andere Probleme. Alles wird überlagert von der Personalie Pierre-Emerick Aubameyang und seiner dritten Suspendierung innerhalb eines Jahres. "Ihr wisst, ich lese keine Zeitung, das höre ich zum ersten Mal", sagt Pal Dardai nicht ganz ernst gemeint mit einem breiten Grinsen zu Beginn der Woche. Der Ungar spricht ungern über andere Mannschaften. Doch auch ihn dürfte interessieren, dass Aubameyang nicht mit der Mannschaft nach Berlin reist. "Er trainiert in Dortmund. Wir haben zurzeit den Eindruck, dass er im Kopf mit anderen Dingen beschäftigt und deshalb nicht voll fokussiert ist", begründet BVB-Sportdirektor Michael Zorc die Entscheidung. Dennoch bleibt Dortmund für die Berliner ein gefährlicher Gegner. "Wir erwarten eine andere Dortmunder Mannschaft als zuletzt gegen Wolfsburg", so Dardai.

Pal Dardai benötigt einen guten Plan, um den zweitbesten Angriff der Liga um Aubameyang zu stoppen. Personell muss er dabei nur auf den verletzten Verteidiger Karim Rekik verzichten. Der Trainer muss erneut schwere Entscheidungen treffen. Vladimir Darida könnte es wie Sebastian Langkamp und Vedad Ibisevic erneut nicht in die Startelf schaffen. Dafür zeigte sich Dardai hocherfreut über die Trainingsleistungen von Ondrej Duda. Der slowakische Spielmacher konnte in der Hinrunde nicht überzeugen und drängt sich nun auf. "Ich habe ihn schon lange nicht mehr so gesehen", lobt Dardai. "Vielleicht spielen wir etwas offensiver und mit einem 10er gegen Dortmund."

Trotz der 0:1-Niederlage in Stuttgart wirken die Berliner selbstbewusst. Hertha will frech und mutig auftreten. Die Mannschaft soll sich nicht verstecken. "Die Jungs sind heiß und frisch", verspricht Marvin Plattenhardt. "Wir sind hungrig auf Punkte und die können wir holen." Ob Plattenhardt bei diesen Worten an das letzte Heimspiel gegen Dortmund gedacht hat, ist nicht klar. Doch Hertha will den Heimerfolg aus dem letzten Jahr nur zu gern wiederholen.