Berliner Regenwetter statt spanischer Sonne: Hertha BSC verzichtet in diesem Winter auf ein Trainingslager in der Ferne und bereitet sich auf dem heimischen Schenkendorfplatz auf die Rückrunde vor. Zwei Leistungsträger sind zurück, dafür fallen zwei andere noch aus.

Es war voll auf dem Schenkendorfplatz beim Trainingsauftakt von Hertha BSC. 28 Spieler versammelten am Dienstag sich zur ersten Übungseinheit des neuen Jahres. Während viele andere Bundesligisten die obligatorische Reise in den Süden angetreten haben, bleibt das Team von Trainer Pal Dardai diesmal in der Heimat.

Da der Rückrundenstart nur noch wenige Tage entfernt sei, habe man sich gegen eine Reise ins Warme entschieden. Die optimale Vorbereitung auf die Rückrunde könnten sich die Berliner auch hier holen. Und die brauchen sie auch, denn: Hertha BSC leidet bekanntlich unter einer chronischen Rückrundenschwäche.