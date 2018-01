Bild: imago/Jan Huebner

Wieder kein Sieg beim SV Werder Bremen - Torunarigha rettet Hertha die Nullnummer

27.01.18 | 23:00 Uhr

Bremen bleibt ein hartes Pflaster für Hertha BSC: Die Berliner sind mal wieder nicht über ein Remis hinausgekommen - und warten jetzt seit zwölf Jahren auf einen Sieg an der Weser. Doppelt bitter: Fabian Lustenberger hat sich wohl eine Gehirnerschütterung zugezogen. Von Stephanie Baczyk

Es ist diese eine Szene kurz nach Abpfiff, die den Abend im Bremer Weserstadion aus Sicht von Hertha BSC perfekt zusammenfasst: Abwehrspieler Niklas Stark umarmt Kumpel Jordan Torunarigha. Erleichtet. Als würde er sagen wollen: "Danke, Mann! Danke, dass Du uns den einen Punkt gerettet hast." Torunarigha hatte kurz zuvor in höchster Not auf der Linie geklärt, als der Bremer Maximilian Eggestein aus kurzer Distanz frei zum Schuss gekommen war - und sicherte am Samstagabend das 0:0.

"Wir haben einen Punkt geklaut", fasst Trainer Pal Dardai das Gesehene nüchtern zusammen. "Die letzte Szene ist nicht in Ordnung gewesen. Dem Gegner in der 94. Minute so eine Riesen-Torchance zu schenken. Wir müssen das Spiel einfach schnell vergessen." Dabei hatten sich die Berliner so viel vorgenommen für die Partie, sie wollten endlich mal wieder gewinnen in Bremen. Der letzte Sieg liegt unfassbare zwölf Jahre zurück.

Verdacht auf Gehirnerschütterung bei Lustenberger

Dardai veränderte seine Startelf auf einer Position. Für den angeschlagenen Mitchell Weiser begann Peter Pekarik. Und der pennte, wie der Rest seiner Teamkollegen, gleich zu Beginn. Werder hatte die erste richtig dicke Chance nach 58 Sekunden - und Hertha Glück, dass Jerome Gondorf von der Strafraumgrenze aus nach schöner Vorarbeit von Max Kruse und Theodor Gebre Selassie nur den Pfosten traf. Zehn Minuten später brach im Weserstadion dann großer Jubel aus, nachdem Maximilian Eggestein das vermeintliche 1:0 erzielt hatte. Referee Bastian Dankert nahm das Tor allerdings nach einem Hinweis des Videoschiedsrichters in Köln zurück, der Bremer Thomas Delaney hatte Fabian Lustenberger in der Entstehung per Ellbogencheck niedergestreckt. Lustenberger musste kurze Zeit später mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ausgewechselt werden, für ihn kam in der 22. Minute Jordan Torunarigha.

Ibisevic mit der Riesen-Chance

"Wir sind in der ersten Halbzeit nicht richtig anwesend gewesen", sagt Herthas Coach Pal Dardai. "Wir haben andere Pläne gehabt, wollten uns anders präsentieren. Das ist uns nicht gelungen, die ganze Mannschaft war irgendwie blockiert und verkrampft." Die beste Berliner Gelegenheit in der ersten Hälfte hatte Ondrej Duda - seinen Fernschuss parierte Werder-Keeper Jiri Pavlenka. Die deutlich aktivere Mannschaft war aber Werder Bremen. Kurz vor der Pause hatte Max Kruse noch mal eine gute Gelegenheit - sein Schuss aus 16 Metern kam gefährlich auf's Tor, verfehlte den Berliner Kasten knapp. Dardai war bedient. "Das hat nicht gut ausgesehen. Wir sind froh, dass der Gegner in der ersten Halbzeit nicht in Führung gegangen ist", so der Ungar. Erst in der zweiten Hälfte agierte Hertha sicherer - und mutiger im Spiel nach vorne. Die beste Hertha-Chance vergab allerdings Torjäger Vedad Ibisevic direkt nach seiner Einwechslung in der 68. Minute. Die Schlussphase hatte es dann noch mal richtig in sich. In der 74. Minute scheiterte der Bremer Theodor Gebre Selassie per Kopf, den Nachschuss setzte Gondorf neben das Gehäuse.



Hertha kann in Bremen nicht siegen

Und in der 94. Minute tauchte Maximilian Eggestein nach starker Vorarbeit über die rechte Seite noch einmal vor dem Kasten von Herthas Thomas Kraft auf. Seine Chance aus kurzer Distanz vereitelte der zu Beginn genannte Jordan Torunarigha. Eines bleibt: Hertha kann in Bremen einfach nicht gewinnen - und bleibt mit jetzt 26 Zählern in der Tabelle weiter auf Platz elf.

Sendung: rbb aktuell, 27.01.2018, 21.45 Uhr