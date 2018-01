Hertha BSC hat sein Nachwuchstalent Sidney Friede mit einem Profivertrag ausgestattet. Der 19-jährige Innenverteidiger kam zuletzt beim Wintercup in Bielefeld gemeinsam mit den Profis zum Einsatz. "Sidney war in unseren U-Mannschaften immer ein Leistungsträger und hat schon länger mit den Profis trainiert. Er hat dabei einen guten Eindruck hinterlassen und sich diesen Vertrag verdient. Wir trauen ihm zu, die nächsten Schritte bei uns zu gehen", sagte Michael Preetz nach der Vertragsunterschrift am Donnerstag.