Die Ausschreitungen beim Auswärtsspiel in Babelsberg im April 2017 könnten für Energie Cottbus weitere Konsequenzen haben. Nachdem der Nordostdeutsche Fußballverband das Verfahren unlängst einstellte, nimmt nun der Deutsche Fußball-Bund die Sache in die Hand. Von Philipp Büchner

Ein zweites Verfahren wegen antisemtischer Parolen und Hitlergrüße aus dem Cottbuser Fanblock hatte der Nordostdeutsche Fußballverband unlängst eingestellt, wie erst am Donnerstag bekannt wurde. Die Sache schien mit dem Erfolg vor dem Berufungsgericht für den FC Energie erledigt.

Fußball-Regionalligist Energie Cottbus drohen erneut Konsequenzen nach dem Skandalspiel in Babelsberg im April 2017. Das Derby hatte kurz vor dem Abbruch gestanden , nachdem Vermummte aus dem Cottbus-Block versucht hatten, den Platz zu stürmen. Der Lausitzer Viertligist musste daraufhin 16.000 Euro Strafe zahlen.

Vom Drittliga-Aufstieg war Energie Cottbus schon vor dem Spiel in Babelsberg weit entfernt: Trotzdem geriet die Lage im Karl-Liebknecht-Stadion zeitweise außer Kontrolle. Gewaltbereite Fans stürmten zweimal den Rasen, die Polizei war im Großeinsatz.

Cottbus-Fans stürmen Rasen in Babelsberg

Ausschreitungen in der Regionalliga

Doch nun kündigt der Vizepräsident des Deutschen Fußballbundes (DFB), Rainer Koch, auf der Internetseite des Verbands ein Nachspiel an : "Wir haben erhebliche Bedenken an der Rechtmäßigkeit der Entscheidung des NOFV-Verbandsgerichts. Daher habe ich den DFB-Kontrollausschuss gebeten, diesen Fall eingehend zu prüfen und gegebenenfalls Revision beim DFB-Bundesgericht einzulegen. Rassismus und Diskriminierung haben im Fußball keinen Platz, und deshalb wäre es ein fatales Signal, wenn Vorfälle dieser Art ungeahndet bleiben würden." Im Klartext: Die Verbandsjuristen des DFB könnten den Fall nun neu aufrollen. Bei rassistischen Verfehlungen drohen Vereinen drastische Konsequenzen bis hin zum Ausschluss aus dem Wettbewerb.

Damit beginnt das nächste Kapitel in einer monatelangen Kontroverse im Brandenburger Fußball, an der auch der SV Babelsberg 03 als Gastgeber der Partie im April beteiligt war und nach wie vor ist. Auch die Babelsberger fechten eine 5.000-Euro-Strafe wegen des Rufs "Nazischweine" an.



Der Präsident des FC Energie Cottbus, Michael Wahlich, zeigte sich in einer ersten Reaktion auf die überraschende Entwicklung auf rbb-Anfrage "tiefenentspannt." Er sehe keine andere Möglichkeit, als das Verfahren - wie der NOFV - für beendet zu erklären.

Später präzisierte Wahlich, dass er die "überzogene Formulierung von Dr. Koch" nicht verstehe. Zwar habe man fast erwartet, dass der DFB die Revisionsmöglichkeit nutzt. Allerdings habe man "keine Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Entscheidung". Natürlich verurteile auch der FC Energie Cottbus "jegliches rassistisches oder diskriminierendes Verhalten". Allerdings seien die Vorfälle bereits in einem ersten Verfahren bekannt und dann nicht weiter verfolgt worden. Deshalb sei das Verfahren zu Recht eingestellt worden. "Auch der DFB wird sich sicher diesen rechtsstaatlichen Grundsätzen unterordnen", so Wahlich.