Neues Jahr, alte Ziele: Der 1. FC Union will endlich in die Bundesliga auftsteigen. Schaffen soll dieses Kunststück der ehemalige Interimscoach André Hofschneider. Mit neuer Taktik, neuem Stammkeeper und dem alten Selbstvertrauen. Von Stephanie Baczyk

Nach Platz vier und der besten Zweitligasaison seit dem Wiederaufstieg konnte das Ziel für die neue Spielzeit in Berlin-Köpenick nur Bundesliga lauten. Anderweitig begehrte Profis wie Innenverteidiger Toni Leistner durften den Verein im Sommer nicht verlassen, bekamen Wechselverbot, um den Kader nicht zu schwächen. Mit entsprechenden Aufstiegsambitionen in der Liga gestartet, hatte der 1. FC Union allerdings ein Problem: Auf starke Phasen folgten stets schwache. Mal blieben die Eisernen fünf Spiele in Folge ohne Sieg, mal bestritten sie vier hintereinander erfolgreich. Zur fehlenden Kontinuität gesellten sich Fehler im Defensivverhalten.

Dass ein Sebastian Polter vorne im Sturm zuverlässig traf, konnte die Unioner Unzufriedenheit nicht übertünchen. Selbst Erfolgstrainer Jens Keller stellte sich immer öfter nach Spielen die Frage nach dem Warum. Warum Dinge aus der Vorsaison plötzlich nicht mehr funktionierten. Eben noch Mentalmonster, verspielten die Unioner reihenweise sicher geglaubte Siege - kein anderes Team in der Zweiten Liga gab so viele Punkte nach einer Führung aus der Hand.