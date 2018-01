Der Außenverteidiger kam wegen anhaltender Verletzungen nur auf zwei Pflichtspieleinsätze für die Köpenicker. "Atsuto hat bei uns leider nicht zeigen können, welches Potenzial in ihm steckt", sagte Helmut Schulte, Leiter der Union-Lizenzspielerabteilung. "Seinem Wunsch, in seine Heimat zurückzukehren, haben wir deshalb entsprochen. Wir wünschen ihm alles Gute und vor allem, dass er dort sportlich noch einmal neu angreifen kann."

Dies will Uchida in Zukunft beim japanischen Erstligisten Kashima Antlers tun. Für den Verein hatte der 29-Jährige sein Profidebüt gegeben. Über die Ablösesumme haben der Japaner und der Verein laut Union Stillschweigen vereinbart.

Verstärkung für die Eisernen gibt es offenbar im Mittelfeld. Wie Borussia Dortmund vermeldet, steht Eigengewächs Lars Dietz kurz vor einem Wechsel zum Zweitligisten. Der 20-Jährige kommt in dieser Saison bisher auf 14 Einsätze in der Regionalliga West. Am Dienstag zum Trainingsauftakt stand er in Köpenick bereits auf dem Platz.