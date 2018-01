Union Berlin hat Innenverteidiger Marvin Friedrich vom Bundesligisten FC Augsburg verpflichtet. Damit reagiert der Fußball-Zweitligist auf die Negativserie der Mannschaft von Trainer André Hofschneider. Friedrich soll die Abwehr der Eisernen verstärken. Der 22-Jährige erhält bei den Köpenickern einen Vertrag bis zum 30.06.2021, gültig für die 2. Bundesliga und die Bundesliga. Er spielt mit der Rückennummer 5.

"Mit Marvin Friedrich haben wir einen jungen Innenverteidiger für uns gewinnen können, der bereits viele Erfahrungen auf hochklassigem Niveau gesammelt hat", äußerte sich Helmut Schulte, Leiter der Lizenzspielerabteilung des 1. FC Union Berlin, in dem Statement des Vereins. Aufgrund einer Verletzung, die inzwischen auskuriert sei, habe Friedrich zuletzt in der Regionalliga gespielt, so Schulte weiter. Er komme aber aus dem vollen Mannschaftstraining des FC Augsburg. "Wenn es ihm gelingt, sein Potenzial auszuschöpfen, wird er unsere Mannschaft verstärken."